Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World oyuncuları ve Jurassic World özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic World filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jurassic World konusu, Jurassic World özeti ve Jurassic World oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jurassic World filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic World filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic World filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic World konusu nedir, Jurassic World oyuncuları kimler ve Jurassic World özeti gibi konuları inceliyoruz.
JURASSİC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zach ile Gray, anneleri tarafından Jurassic World'de birkaç gün geçirmeleri için gönderilmiş olsalar da Jurassic World'ün her köşesini denetleyen azimli bakıcı Claire'in iki ziyaretçi çocuğa ayıracak vakti yoktur. Onlara park biletleri verir ve parkı keşfetmeleri için gönderir. Parkın ticari başarısı için, ziyaretçilerin tekrar gelmesini sağlamak gerekmektiğinden Dr. Wu, yetenekleri keşfedilmemiş bir dinozor yaratamaya yöneltilmiştir.
JURASSİC WORLD OYUNCULARI VE KADROSU
Jurassic World Yönetmen: Colin Trevorrow
Jurassic World Oyuncular: Chris Pratt, Lauren Lapkus, Bryce Dallas Howard, Judy Greer, Vincent D'Onofrio
Jurassic World Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Jurassic World Yapım Yılı: 2015 (124 dk)
Jurassic World Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2015 Cuma
Jurassic World Senaryo: Michael Crichton, Rick Jaffa
Jurassic World Yapımcı Firma: Amblin Entertainment, Legendary Pictures
Jurassic World Yapım Ülkesi: ABD
Jurassic World Orijinal Dil: İngilizce