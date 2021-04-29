Juan Joya Boria kimdir? Juan Joya Boria ölüm sebebi nedir?
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Juan Joya Boria kimdir? Juan Joya Boria ölüm sebebi nedir?

Juan Joya Boria kimdir? Juan Joya Boria ölüm sebebi nedir?
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Juan Joya Borja, El Risitas sahne adıyla tanınan İspanyol bir komedyen ve oyuncu 65 yaşında hayatını kaybetti. Juan Joya Boria kimdir? Juan Joya Boria ölüm sebebi nedir?

Juan Joya Borja, El Risitas sahne adıyla tanınan İspanyol bir komedyen ve oyuncu 65 yaşında hayatını kaybetti. Juan Joya Boria kimdir? Juan Joya Boria ölüm sebebi nedir? Detaylar haberimizde.

JUAN JOYA BORIA ÖLÜM NEDENİ!

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ölüm haberi duyuruldu. Eylül ayından bu yana bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi görüyordu.

JUAN JOYA BORIA KİMDİR?

Juan Joya Borja, El Risitas sahne adıyla tanınan İspanyol bir komedyen ve oyuncuydu. Haziran 2007'de Jesús Quintero'nun Ratones coloraos programı ile yaptığı bir televizyon röportajına dayanan bir dizi mem sayesinde 2015 yılında yaygın bir popülerlik kazandı.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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