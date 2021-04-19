Jose Mourinho: Tottenham Hotspur, Portekizli menajerin görevine son verdi
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Jose Mourinho: Tottenham Hotspur, Portekizli menajerin görevine son verdi

Jose Mourinho: Tottenham Hotspur, Portekizli menajerin görevine son verdi
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Tottenham Hotspur, Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

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İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Tottenham Hotspur, Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Takımın başında sezon sonuna kadar antrenörler Ryan Mason ve Chris Powell'ın olacağı açıklandı.

58 yaşındaki Mourinho, Kasım 2019'da Arjantinli menajer Mauricio Pochettino'nun yerine göreve getirilmişti.

Tottenham, Mourinho yönetimiyle çıktığı 86 maçta 44 galibiyet, 19 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Kulüp Mourinho'nun ilk sezonunda Premier Lig'i 6'ncı sırada tamamlamıştı. Bu yıl ise halen 32 maçta 50 puanla 7'nci sırada.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda RB Leipzig'e elenen Kuzey Londra takımı bu yıl ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb'e elenmişti.

Mourinho, menajerlik kariyerinde bu yıl ilk kez bir sezonda 10 mağlubiyet aldı. Cuma günü takımının başında sahaya çıktığı son maçta, Tottenham Everton ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Tottenham, Pazar günü Carabao Kupası finalinde Premier Lig'in lideri Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Jose Mourinho: Tottenham Hotspur, Portekizli menajerin görevine son verdi
BBC
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