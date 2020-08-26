Johnny 100 Pesos: Capítulo Dos Filmi
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Hapishanede kaldığı yirmi yıldan sonra tahliye olan Johnny, hiç tanımadığı oğlunun, kendisinin gittiği yoldan gitmemesini sağlamak için acımasız toplumla yüzleşmek zorundadır.
Yönetmen: Gustavo Graef Marino
Senaryo: Patricio Lynch
Oyuncular: Armando Araiza, Luciana Echeverria, Lucas Bolvarán, Ignacia Gonzalez, Juan Pablo Bastidas, Francisca Gavilán , Valentina Vargas, Alberto Ellena, Andrea Zuckermann, Juan Arevalo, Victor Montero, Daniel Antivilo, Claudio Viancos, Marcelo Maldonado, Andrés Waas, Juan Quezada, Elisabet Vega, Susana Perugi, Victor Hugo Ogaz, María Elena Duvauchelle
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Johnny 100 Pesos: Capítulo Dos
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Şili
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 09.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com