Johnny 100 Pesos: Capítulo Dos Filmi

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Hapishanede kaldığı yirmi yıldan sonra tahliye olan Johnny, hiç tanımadığı oğlunun, kendisinin gittiği yoldan gitmemesini sağlamak için acımasız toplumla yüzleşmek zorundadır. Yönetmen: Gustavo Graef Marino Senaryo: Patricio Lynch Oyuncular: Armando Araiza, Luciana Echeverria, Lucas Bolvarán, Ignacia Gonzalez, Juan Pablo Bastidas, Francisca Gavilán , Valentina Vargas, Alberto Ellena, Andrea Zuckermann, Juan Arevalo, Victor Montero, Daniel Antivilo, Claudio Viancos, Marcelo Maldonado, Andrés Waas, Juan Quezada, Elisabet Vega, Susana Perugi, Victor Hugo Ogaz, María Elena Duvauchelle Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Johnny 100 Pesos: Capítulo Dos Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2017 Yapım Ülkesi: Şili Orijinal Dili: İspanyolca Filmin Süresi: 113 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 09.04.2021 Johnny 100 Pesos: Capítulo Dos Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com