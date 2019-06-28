JÖH VE JÖAK Tanıtım tırı Osmaniye'de

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Osmaniye'ye geldi.

Cumhuriyet Meydanında kurulan ürün satış tırının ilk gününde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timi de hazır bulundu.

Tırdaki dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken, stantta JÖH VE JÖAK ların kullandığı pusula, saat, künye, bileklik ile baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Standı ziyaret edenlere birlikler hakkında bilgi veren Osmaniye Özel Harekat Tabur Komutan Vekili Teğmen Hakan Petek, JÖH ve JÖAK timlerinin yüzde yüz hareket kabiliyetine sahip birlikler olduğunu ve her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabildiğini aktardı.

Jandarma timlerinin Amanoslarda teröristlerle mücadelesine etkin bir şekilde aralıksız devam ettiğini aktaran Petek, tırdaki satışlardan elde edilen gelirin Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlandığını belirtti.

Kaynak: AA