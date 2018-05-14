Jet Kazasında Ölen Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygulandıran Anneler Günü Paylaşımı

Türkiye'yi yasa boğan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaranın nişanlısı kazadan sonra ilk paylaşımlarını dün yaptı.

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan'da Murat Gezer ile dünyaevine girecekti . Murat Gezer, kazadan sonra ilk kez sosyal medya hesabından dün bir paylaşımda bulundu.

Gezer, Mina'yı istemeye gittiklerinin gün Mina Başaran'ın annesi ve kendi annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp altına "Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çoook seviyorum!" notunu düştü.