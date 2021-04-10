Jelikan bidon içerisinde mühimmat ele geçirildi

MUŞ'ta, Eren-4 Operasyonu kapsamında yapılan aramalarda, toprağa gömülü jelikan bidon içerisinde 4 roketatar mermisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MUŞ'ta, Eren-4 Operasyonu kapsamında yapılan aramalarda, toprağa gömülü jelikan bidon içerisinde 4 roketatar mermisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Kayalısu köyü Dalakulig Tepe bölgesinde Eren-4 Operasyonu kapsamında dün yapılan arama tarama çalışmasında, toprağa gömülü bir jelikan bidonu bulundu. İncelemede bidonun içerisinde 4 roketatar mermisi, 14 roketatar sevk fişeği, 6 el bombası, 4 el bombası pimi ve mandalı, bin 500 Kalaşnikof fişeği, 1000 Bixi fişeği, 2 askı kayışı, 1 gizlenmek için şemsiye, mermileri koymak için 1 kumaş heybe, 1 fosforlu kalem ele geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL