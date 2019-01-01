Son Dakika! Japonya'nın Başkenti Tokyo'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 9 Yaralı

Japonya yeni yıla terör korkusuyla başladı. Bir aracın kasti olarak kalabalığın içine dalması sonucu dokuz kişinin yaralandığı olay terör eylemi olarak değerlendiriliyor.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYALARIN ARASINA DALDI

Olay yeni yılın ik saatlerinde başkent Tokyo'nun merkezindeki turistik yerlerden biri olan Harajuki'de meydana geldi. Kaldırımda yürüyen yayalara çarpan aracın yaraladığı bir gencin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

OLAYLA İLGİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili olarak yirmili yaşlarda bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.