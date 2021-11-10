Japonya'da deprem mi oldu? 10 Kasım Çarşamba Japonya depremi nerede oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

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JAPONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Kasım Çarşamba 2021 tarihinde Japonya'nın Hirara bölgesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 18:45 sularında gerçekleştiği bilgisi ajanslara düştü.

JAPONYA - HİRARA NEREDE?

Hirara, Okinawa adasının 275 km güneybatısında, Miyako adasının (Miyako-shima) batı kıyısında yer alan yaklaşık 35.000 nüfuslu bir kasabaydı. Şehir, 2005 yılında yeni Miyakojima şehrini oluşturmak için diğer belediyelerle birleştirildi.

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