Japonya'da 400 yıllık tapınakta görev yapan 'rahip' robota büyük ilgi

Japonya'da 400 yıllık tapınakta görev yapan 'rahip' robota büyük ilgi

Japonya'da insan görünümlü bir robot, rahiplerin görevini üstlenmiş durumda.İnsan görünümlü "robot rahip" 400 yıllık budist tapınağında ziyaretçilere Buda'nın öğretileri olarak bilinen sutraları aktarıyor.

16.08.2019 09:03
Japonya'da 400 yıllık tapınakta görev yapan 'rahip' robota büyük ilgi

Japonya'da insan görünümlü bir robot, rahiplerin görevini üstlendi.

"Rahip robot" 400 yıllık budist tapınağında ziyaretçilere Buda'nın öğretileri olarak bilinen sutraları aktarıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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