Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump'tan istifa görüşmesi
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Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump'tan istifa görüşmesi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe aldığı istifa kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telekonferans gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump'tan istifa görüşmesi
31.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:54

Japonya Başbakanı Shinzo Abe aldığı istifa kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telekonferans gerçekleştirdi. Abe, ikili ilişkilerdeki iş birliği için Trump'a teşekkür etti.

Geçtiğimiz Cuma günü sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığını açıklayarak Japonya ve dünya kamuoyunu şoke eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, kararının ardından ilk kez bir yabancı liderle telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga'nın verdiği bilgiye göre Abe, ABD Başkanı Trump ile istifa kararına dair görüş alışverişinde bulundu. Abe'nin ikili meselelerdeki iş birliği için Trump'a teşekkür ettiği belirtildi. Görüşmede ayrıca, Abe'nin başbakanlığı süresince çözümü için yoğun çaba sarf ettiği Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusu ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gidişatının da ele alındığı ifade edildi.

Trump açıklama yapmıştı

Abe'nin istifa kararının ardından açıklama yaparak üzüntüsünü dile getiren Trump, Abe'yi "harika bir arkadaş" olarak niteleyerek, "Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Bu konuda çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şoke eden karar

Japonya Başbakanı Shinzo Abe Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıklamış, karar Japonya ve dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Yeni başbakan seçilene kadar Abe'nin görevde kalacağı belirtilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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