Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Teşkilatının 182. kurulu yıldönümü sebebiyle Eskişehir Valiliği önünde tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 182. kurulu yıldönümü sebebiyle Eskişehir Valiliği önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in günün anlam ve önemine değindiği kutlama mesajının okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Eskişehir Valiliği meydanındaki törenden sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehit kabirlerine karanfil bırakılması için Kanlıpınar Şehitliği'ne geçileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü
Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:20:43. #1.14#

title