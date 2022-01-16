Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli - Haberler
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Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

- Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli Bitlis'te devriye atan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu tilkiyi donmaktan son anda kurtardı.

BİTLİS (İHA) - - Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli

BİTLİS - Bitlis'te devriye atan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu tilkiyi donmaktan son anda kurtardı.

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığında görevli jandarmalar, devriye sırasında karın içinde yaralı ve donmakta olan tilkiyi kurtardı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralı halde bulunan ve donmak üzere olan tilkinin tedavisinin yapılması için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edildiği bildirildi.

Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli

Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli

Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Son Dakika Haberleri
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- Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli Bitlis'te devriye atan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu tilkiyi donmaktan son anda kurtardı.

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