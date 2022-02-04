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Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler köylerdeki tavuk çiftliklerini yapıyor.

GÜMÜŞOVA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler köylerdeki tavuk çiftliklerini yapıyor.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Hacıkadirler Köyünde bulunan tavuk çiftliği, Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevre Koruma Timi ile birlikte denetim yaptı. Yapılan denetimde işyerinin işletme ruhsatı, izin belgesi, atık suları, katı yakıtları kontrol edildi. Ekipler herhangi bir olumsuz bir duruma rastlamadı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gümüşova, Jandarma, Düzce, Tavuk, 3. Sayfa, Haber

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