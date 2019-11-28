Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı
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Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca muhtar ve vatandaşlarla birlikte asayiş ve huzur toplantısı gerçekleştirildi.

28.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:42
Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı

İl Jandarma Komutanlığınca muhtar ve vatandaşlarla birlikte asayiş ve toplantısı gerçekleştirildi.


Kırıkkale'de Hacılar Beldesi Lokalinde gerçekleştirilen asayiş ve huzur toplantısına İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Vatandaşlardan ikamet ettikleri mahallelerde alınabilecek genel güvenlik ve trafik gibi tedbirler hakkındaki talepleri dinleyen Özmen, vatandaşa her daim kapılarının açık bulunduğunu, isteklerinin ve taleplerinin hiç çekinmeden dile getirebileceklerini söyledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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