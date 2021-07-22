Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu

Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu
İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu Kırıkkale'de jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 80 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Kapıp kapı dolaşan jandarma, yaşlıların misafiri oldu. Köy ve kasabalarda ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşlarla sohbet edip, dertlerini dinledi.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla yapılan bayramlaşma ve gönül alma ziyaretlerinde hastalıkla ilgili bilgilendirme de yapıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in, Vali Yunus Sezer'in ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'in de selamları iletildi. Devletin her zaman yanlarında olduğu belirtildi.

Dini bayramlar ve özel günlerin dışında da ziyaretlerin süreceği ve jandarmanın her zaman vatandaşının yanında olacağı bildirdi.

Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu
Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu
Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu
Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 11:45:27. #1.15#

title