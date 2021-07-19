Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı
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Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı.

17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki günlük Kurban Bayramı tatilinin, yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca yayımlanmış "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazalarının Önlenmesi" konulu genelgeler de göz önünde bulundurularak, Kurban Bayramı öncesi, esnası ve sonrasında Jandarma Birliklerince alınacak emniyet tedbirleri planları oluşturuldu.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada;

"Özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalarda alınan tedbirler arttırılmış olup, Kurban Bayramı tatili süresince Asayiş Timi, Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Trafik/ Jandarma Motosikletli Trafik Timi, JASAT Timi, Jandarma Komando Unsuru/Timi, TEM Unsuru, KOM Unsuru, İstihbarat Unsuru ve Köpek Unsuru olmak üzere Jandarma personelinin görev yapacak.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava taşıtları da (Helikopter, Drone) trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarındaki denetimlerde etkin olarak kullanılacak.

Kurban Bayramı süresince trafik yoğunluğunu havadan takip etmek ve alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara-Bolu güzergahında Anadolu Otoyolu ve D-750 Devlet Karayolu üzerinde, Jandarma helikopteri ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmiş, Anadolu Otoyolu Gerede kavşağı bölgesinde yoğun araç trafiği olduğu gözlemlenerek, havadan denetim faaliyetleri sonucunda görevli ekiplere gerekli talimatlar verilmiştir.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, helikopter ile havadan denetim sonrasında, Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, Mengen Kaymakamı Betül

Büyükkılıç, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Bolu İl Emniyet

Müdürü Sadettin Aksoy ve Jandarma Trafik Daire Başkanı J. Albay Özgür Taşcı ile birlikte,

Bolu İli Mengen İlçesinde Jandarma ve Emniyet birimlerinin beraber görev yaptığı bir yol kontrol noktasında icra edilen trafik denetimlerini yerinde incelemiş, durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarımıza trafikte uyulması gereken kurallar hakkında tavsiyelerde bulunmuş, kurallara uymalarını hatırlatmış, araç sürücülerine ve yolculara hediyeler vererek bayramlarını kutlamıştır" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan

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