Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği yer altı mağarasını inceledi.

MARDİN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği yer altı mağarasını inceledi.

Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.

Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyon dolayısıyla tebrik etti.

Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasında arama yaptı. Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde girişi olan mağaraya giren jandarma komandolar, teröristlerin alanı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturduklarını belirledi.

Sığınakların da bulunduğu mağarada çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağara bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılmaz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

 Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title