Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü
Haberler » 3. Sayfa » Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü - Haberler

Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Ankara'da piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu söylenen iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlar jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

20.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:43
Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

İl Komutanlığı ekipleri ilçesinde iş makinesi çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON TL

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesinde Kil Ocağında bulunan 1 adet yükleyici kepçe ve 1 adet grayderin çalınacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri olay yerine sür'atle giderek hırsızları suç üstü yakaladı. Çalınmak istenen iş makinelerinin maddi değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu bilgisi elde edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonun sonunda yakalanan R.B., E.Z., I.K. ve B.E.G isimli hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek göz altına alındı. Hırsızların Jandarma da sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler