Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü
Ankara'da piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu söylenen iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlar jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çubuk ilçesinde iş makinesi çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON TL
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesinde Kil Ocağında bulunan 1 adet yükleyici kepçe ve 1 adet grayderin çalınacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri olay yerine sür'atle giderek hırsızları suç üstü yakaladı. Çalınmak istenen iş makinelerinin maddi değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu bilgisi elde edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonun sonunda yakalanan R.B., E.Z., I.K. ve B.E.G isimli hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek göz altına alındı. Hırsızların Jandarma da sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA
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