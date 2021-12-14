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Jandarma botu alev alev yandı

Jandarma botu alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Baki - Haberler | Güncel

BALIKESİR'e bağlı Marmara ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'e bağlı Marmara ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın teknik ekibinin bilgi verdiği sırada çıktığı belirtilen yangında 3 asker hafif yaralandı.

Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten teknik firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Jandarmamıza ait bot bugün TIR ile ilçemize geldi. Vinç ile denize indirildi. Bot, bir tur attıktan sonra limanda bir anda yanmaya başladı. İhbarı alınca arkadaşlarımız hemen olay yerine gidip yanan bota müdahale etti ve söndürdü. Botta görevli 3 askerimiz hafif yaralandı. Botun, neden yandığı henüz belirlenemedi" dedi.


Jandarma botu alev alev yandı

Jandarma botu alev alev yandı

Jandarma botu alev alev yandı

Jandarma botu alev alev yandı

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