İZSİAD Başarı Hikayeleri Sohbetleri sürüyor

İZSİAD'ın gelenekselleştirdiği Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne Ege Koop Genel Başkanı, gazeteci-yazar Hüseyin Aslan konuk oldu.

Aslan: "Ege Koop, kooperatifçiliğe güveni tesis etti"

İş yaşamındaki başarıları, gazetecilik ve sendikal deneyimlerini ve Ege Koop hikayesini anlatan Hüseyin Aslan, "Ege Koop, Türkiye'de kooperatifçiliğe güveni tesis etti" dedi.

Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Hüseyin Aslan'ın İzmir'e önemli katkıları olduğunu belirterek, "İflah olmaz bir Atatürkçü olan, özellikle Ege Koop ile birçok konutu uygun şartlarda insanlara sunan bir yapıya can veren Hüseyin Aslan'ı ağırlamak istedik" dedi.

Ege Koop Genel Başkanı, gazeteci-yazar Hüseyin Aslan ise İZSİAD'a konuk olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Aslan, hikayesini, çocukluk, gazetecilik-sendikacılık ve Ege Koop dönemi olarak üç bölümde anlatmak istediğini söyledi. Sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyen Aslan, "Anne babamın küçük yaşta ayrılmalarından dolayı zor bir çocukluğum oldu ve erken yaşta çalışmak zorunda kaldım" dedi.

Uşak'ta gazeteciliğe başladığını, Denizli'de de gazetecilik yaptığını hatırlatan Aslan, "Ancak İzmir'de de Demokrat İzmir Gazetesi'nde gazetecilik hayatıma başladım.Sonrasında evlendim, evlilik izninden döndükten sonra işten çıkarılınca Yeni Asır'da çalışmaya başladım" dedi. 1975-1976 yılında TGS'nin yönetim kuruluna seçildiğini söyleyen Aslan, "Sendikal faaliyetlerim yüzünden Yeni Asır'dan da çıkarıldım. O zaman da eşim yeni doğum yapmıştı, yeniden işten çıkarılmış oldum" dedi.

"Sendikacılık hayatımın bir parçası"

Tercüman Gazetesi'nde çalışmayı başladıktan sonra sendikacılığa devam ettiğini ifade eden Aslan, "TGS İzmir Şube Başkanı da oldum. 16-17 yıl başkanlık yaptım. O zamanlarda örgütlülüğümüz çoktu. Buradaki çalışmalarım beni Ege Koop'a götürdü" dedi.

1984 yılında Ege Koop'un oluşmaya başladığını söyleyen Aslan, "Dönemin Tercüman Gazetesi Bölge Müdürü Öcal Uluç beni çağırdı, 'Ege Koop adı altında kooperatifler birliği kuruluyor, basın kooperatifi olarak biz de oraya dahil olalım' dedi. Bu süreci bilmediğini söyleyerek kabul etmedim. Sonra tekrar gündeme getirilince Öcal Uluç ile bir kooperatif kurduk, başkanı da istemeye istemeye ben oldum. Basın Kooperatifi olarak Ege Koop çatısı altına dahil olduk. 41 meslek grubundan kooperatif Ege Koop'a dahil olmuştu" dedi.

Ege-Koop'ta 12 proje

1984 yılında Burhan Özfatura İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olunca, Ege Koop tüzüğü gereği o zamanın büyükşehir belediye başkanı Ege Koop başkanı olduğunu hatırlatan Aslan, "Dolayısıyla Özfatura'nın o dönem Ege Koop başkanı olması gerekiyordu. Özfatura görevi kabul etmedi. Üstelik verilmiş arsa tahsislerini de iptal etti. O dönemde basın kooperatifi ve TGS olarak devreye girerek böyle bir hakkının olmadığını ifade ettik. Sonra çok çaba sarf ederek Özfatura'ya, bir anlamda istemeye istemeye, başkanlığı kabul ettirdik" dedi.

İlk genel kurulda kendisinin yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen Aslan, "O dönemde Özfatura ile beraber önemli işler yaptık diyebilirim. 1989 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur seçilince benzer sıkıntıları yaşadık" dedi.1990 yılında bağımsızlığını kazanan Ege Koop'a başkanlık yapmaya başladığını hatırlatan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı: "36 yıldır faaliyet gösteren kooperatifler birliğidir Ege Koop. Türkiye'de kooperatifçiliğe güveni tesis eden bir deneyimdir Ege Koop. TGS bana çok şey öğretti, o deneyimlerimle Ege Koop'ta 12 projeye imza attık, hala da yeni projeler üretmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler