İznik Belediyesi tarafından açılan optimist yelken kursunda sertifika heyecanı yaşandı
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İznik Belediyesi tarafından açılan optimist yelken kursunda sertifika heyecanı yaşandı

İznik Belediyesi tarafından açılan optimist yelken kursunda sertifika heyecanı yaşandı
Bültenler - Haberler | Güncel

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen optimist yelken kurslarından 20 öğrenci mezun oldu.

İznik Gölünde uzun yıllar sonra yeniden başlanan optimist yelken kurslarının yıl boyu sürmesi planlanıyor.

Kurslarını başarıyla tamamlayan minik yelkenciler sertifikalarını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın elinden aldılar. Başkan Usta buradaki konuşmasında "Bundan 30-40 yıl evvel bizler buralarda bu kurslara katıldık. Uzun yıllar İznik bu kurslara hasret kaldı.Bugün yeniden faaliyete geçirdiğimiz optimist kurslarımızın son günü. Miniklerimizin heyecanı gözlerinden okunuyor.Bizler gençlerimizi bir ileriki yelkenli seviyesine geçirerek eğitim vermeyi planlıyoruz. Yetiştirdiğimiz gençlerimizi ulusal ve uluslar arası müsabakalara göndererek ilçemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlayacağız.İznik Gölü su sporlarına merkez olacak. Her bir gencimizi kutluyorum. Sağlık ve başarılarla dolu eğitim hayatı diliyorum" diye konuştu.

Antrenör Mustafa Öncü ve Antrenör Yardımcısı Oğuz Konak nezaretinde gerçekleştirilen kursların son gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Zafer Yarışı düzenlendi. Miniklerin rüzgara karşı kıyasıya yarıştığı yarışlarda Yusuf Eymen Balaban birinci, İsmail Adalı ikinci, Zeynep Nida Ergin ise üçüncü oldu. Yapılan yarışla minik yelkenciler ilk madalyalarını aldılar.

Kaynak: Bültenler

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