KOCAELİ İzmit'te yüksek gerilim hattı yola düştü; araç hasar gördü, elektrik kesintisi oldu

İzmit'te yüksek gerilim hattı yola düştü; araç hasar gördü, elektrik kesintisi olduİZMİT'te, 140 bin voltluk yüksek gerilim hattı, henüz belirlenemeyen nedenle kopup, D-100 yoluna düştü.

İzmit'te yüksek gerilim hattı yola düştü; araç hasar gördü, elektrik kesintisi oldu

İZMİT'te, 140 bin voltluk yüksek gerilim hattı, henüz belirlenemeyen nedenle kopup, D-100 yoluna düştü. Seyir halindeki otomobilde hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde yarım saate yakın elektrik kesintisi oldu.

İzmit'in Zabıtan Mahallesi'ndeki Ana Trafo Dağıtım Merkezi'ne bağlı yüksek gerilim hattı, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle koptu. 140 bin volt elektrik taşıyan kablo, D-100 yan yol İstanbul yönünde giden Emrullah Sevinç yönetimindeki 41 AGV 309 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Hattın kopması nedeniyle İzmit Ana Trafo Merkezi, devre dışı kaldı. İzmit'in bazı bölgelerinde elektrik kesintisi oldu, trafik ışıkları ve tramvay çalışmadı. Olay sonrası hemen harekete geçen elektrik ekipleri, kablo üzerindeki enerjiyi kesti. Hattın D-100 yoluna düşen kısmı, itfaiye ekiplerince kenara alındı. Diğer elektrik hatlarından yapılan beslemelerle kesinti yaşanan bölgelere, yaklaşık yarım saat sonra tekrar enerji verildi. Ekipler, kopan hattı onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı