İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor

İzmit Belediyesi'nin sosyal hizmetler çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği örnek bir dayanışma kampanyası olan Kardeş Eller projesine ünlü tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak'tan destek çağrısı geldi.

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi 2021 Yılı Kültür ve Sanat Sezonu açılış töreninin sunuculuğunu üstlenen Sevinç Erbulak, lansmanın ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde İzmit'te yapılan çalışmalar ile ilgili temaslarını sürdürdü.

Kardeş Eller projesinden etkilendiğini ifade eden ünlü oyuncu Erbulak, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirecek olan bu kampanya için kameralar karşısına geçti.

Kardeş Eller projesini hep birlikte büyütelim!

Sevinç Erbulak, İzmit'te sosyal dayanışma kültürünü ve iyiliği sembolize edecek olan bu proje ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti; ''İzmit'te çok güzel bir iyilik hareketi başladı. İzmit Belediyesi, Kardeş Eller adında bir platform kurdu. Bu platformun amacı: zor günlerde ihtiyacı olan ailelere destek olmak. Projenin Türkiye çapında bilinmesi bence çok önemli. Bu ülkede yaşayan bir kişi olarak bunu ben de çok önemsiyorum. Dünyada iyilikten üstün bir güç yoktur. Biz yardımlaşma kültürü olan bir ülkenin fertleriyiz. Bu projeyi hep birlikte büyütelim.''

İyilik gülümsemektir anlayışı ile birçok ihtiyaç sahibinin hayatlarına dokunacak olan kampanya dâhilinde yardımseverler, İzmit Belediyesi'nin proje için açtığı web sitesi üzerinden bağışta bulunabilecek; ihtiyaç sahipleri de aynı şekilde bu platform aracılığı ile destek alabilecek.

Sosyal destek çalışmalarını çeşitlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya ve toplumsal yardımlaşma konusunda farkındalık yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi'nin başlattığı Kardeş Eller projesine katılım her geçen gün katlanarak artıyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ersun Yanal Gökhan Töre Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit'te sosyal dayanışma katlanarak büyüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 08:42:41. #1.16#
title