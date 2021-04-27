İzmirli oyuncudan "takipçi sayısı" tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli oyuncudan "takipçi sayısı" tepkisi

İzmirli oyuncudan 'takipçi sayısı' tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

İzmirli oyuncu Çağrı Öztürk, oyuncuların performanslarından çok takipçi sayılarına bakılarak rol dağıtımı yapıldığını öne sürerek bu duruma tepki gösterdi.

İzmirli oyuncu Çağrı Öztürk, oyuncuların performanslarından çok takipçi sayılarına bakılarak rol dağıtımı yapıldığını öne sürerek bu duruma tepki gösterdi.

Son yıllarda sosyal medya, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hemen hemen her konu sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Oyunculuk da bu konular içinde en başı çekiyor. Artık oyuncuların performanslarına bakarak değil, sosyal medya takipçi sayılarına bakarak rol dağıtımı yapıldığını dile getiren sanatçılar gün geçtikçe artıyor. Oyuncu İlker Aksum'un bu konudaki sözlerinin ardından İzmirli oyuncu Çağrı Öztürk de duruma veryansın etti.

"Kendilerini sanatçı ilan ediyorlar"

Genç sanatçı, "Eskiden deneme çekimlerine girerdik, yönetmen role uygun görürse seçerdi. Şimdilerde nerde yeteneksiz, nerede kendini fenomen zanneden insan var kendini oyuncu, sanatçı ilan ediyor. Ne acı ki bu kişileri yapımcılar rant uğruna tercih ediyor. Ne usta oyuncular var ki televizyonda izleyemez olduk. Ben 11 yıldır sinemanın içinde bir oyuncuyum. Oyunculuğun yanında da müzisyenlik, senaristlik, eğitmenlik yapıyorum. 11 yıldır hala kendimi nasıl geliştiririm diye düşünürken, hiçbir yeteneği olmayan birçok insan sahte takipçiler ile kendini ünlü ve sanatçı zannediyor" diye konuştu.

"Takipçin varsa sanatçısın"

Birçok genç yeteneğin kaybolup gittiğini belirten Öztürk, "Ben 2018 yılında Cannes Film Festivalinde ülkeyi temsil eden oyunculardan biriydim. Bunu kaç kişi biliyor, bilmiyorum. O zaman biz bu işi bırakalım, gençler de eğitim almak yerine sosyal medya takipçisi alsın ve parasını onlara harcasın. Yapımcılar da ömrü en fazla 10 bölüm olan projeler yapsın. Takipçin varsa zenginsin, sanatçısın, oyuncusun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmirli oyuncudan 'takipçi sayısı' tepkisi
İzmirli oyuncudan 'takipçi sayısı' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde ısrarcı! Bayramdan sonrasını işaret etti
Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde ısrarcı! Bayramdan sonrasını işaret etti
Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı
Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmirli oyuncudan "takipçi sayısı" tepkisi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:40:14. #1.14#

title