İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan rehavet uyarısı
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İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan rehavet uyarısı

İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan rehavet uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar - Haberler | Güncel

İZMİR Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, pandemide vakalarda düşüş yaşanmasına rağmen kentin hala kırmızı iller arasında yer aldığını ifade edip, "Vatandaş rehavete kapılıp tedbiri elden bırakırsa, İzmir'de vaka sayıları başa dönebilir" dedi.

İZMİR Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, pandemide vakalarda düşüş yaşanmasına rağmen kentin hala kırmızı iller arasında yer aldığını ifade edip, "Vatandaş rehavete kapılıp tedbiri elden bırakırsa, İzmir'de vaka sayıları başa dönebilir" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, vaka sayılarındaki düşüşe rağmen İzmir'in kırmızı iller arasında yer aldığı hatırlattı. Vatandaşların tedbirli olmasını isteyen Çamlı, "Normalleşme adımları vatandaşı rehavete ulaştırabilir. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Aksi takdirde, normalleşme süreci yeni bir pikin habercisi olabilir" dedi. Pandeminin bitmesi için her yaş grubunun aşılanmış ve toplum bağışıklığının kazanılmış olması gerektiğini vurgulayan Çamlı, "Pandemi döneminde başarılı olmuş ülkelere baktığımız zaman, hızlı bir aşılamayla toplumun bağışıklık seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ancak Türkiye'deki aşılama hızına bakılırsa, bu sene her yaş grubunun aşılanması pek mümkün görünmüyor. Herkesin aşılanmadan pandemi döneminin ve koronavirüsün bitmesi çok zor" dedi.

'YENİ MUTASYONLAR OLUŞABİLİR'Tedbirsizliğin yeni mutasyonları oluşturabileceği uyarısında da bulunan Çamlı, "Salgın uzadığı zaman mutasyonlar geçirerek yeni varyantların ortaya çıkması söz konusu oldu. Yeni varyantlar yeni piklere sebep olabilir. Hızlı bir aşılamaya ihtiyacımız var. Vaka sayılarının biraz düşmesiyle turizm sezonunun boş geçmemesi amacıyla daha da normale dönüleceği sinyalini alıyoruz. Bu açılımın yeni bir piki davet etmesi kaçınılmaz olacaktır. Test sayısının da arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar çok test yapılırsa o kadar çok vaka görebiliriz. Bu vakaları da izole edebilir, bulaş zincirini kırabiliriz. İzolasyon ve karantinanın ciddi şekilde kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan rehavet uyarısı
İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan rehavet uyarısı
İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan rehavet uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar

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