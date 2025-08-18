İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir: