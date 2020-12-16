İzmir Mizah Festivali için suç duyurusu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen ve 25 Aralık'a kadar devam eden İzmir Mizah Festivali'ne, Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın davet edilmesine tepkiler sürüyor. Avukat Tarcan Ülük, 2 karikatüristi davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilgili belediye yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İdare Mahkemesi'ne başvurarak, festival için yürütmeyi durdurma kararı alınmasını istedi.

İzmirli Avukat Tarcan Ülük, karikatüristler Jean Plantu ve Michel Kichka'yı,İzmir Mizah Festivali'ne davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilgili belediye yöneticiler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa, tahrik veya aşağılama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ülük, ayrıca İdare Mahkemesi'ne başvurup, etkinlik ile ilgili yürütmenin durdurulması talebinde bulundu.

Avukat Tarcan Ülük, "'İhanetin mizahı olmaz' diye izah edilen bir tarzda bugün bir mizah günleri etkinliği başlatıldı. Davet edilen iki isim var. Bu isimlerin geçmişlerine bakıldığında Charlie Hebdo dergisinde İslam'a ve Peygamber efendimize yönelik olan seviyesiz, sözde mizahın benzerini hatta daha ağırını icra etmiş kişiler olduğunu görüyoruz. Birinin, Türklerin Kürtleri asimile ettiğine yönelik iddiaları içeren karikatürleri ve açıklamaları var. Yine Türklerin Ermenilere karşı bir soykırım uyguladığına ve İslamiyet'e mensup olan herkesin potansiyel terörist olduğuna dair iddiaları var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk milletine, değerlerine, İslam dinine ve peygamber efendimize galiz hakaret eden insanları, 'İzmir Mizah Festivali' diye davet ederek söyleşi yapıyor" ifadelerini kullandı.'MEŞRULAŞTIRILMASI AMACINA HİZMET EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİK'Yapılacak söyleşinin durdurulmasını talep ettiklerini dile getiren Ülük, "Türkiye'ye, İslam dinine ve Peygamber efendimize yönelttikleri haksız, ahlaksız ve seviyesiz eleştirilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir kamu kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altındaki bir organizasyonla, Türkiye içerisinden kabul, ikram ve meşrulaştırılması amacına hizmet edip etmediğinin, hukuken Cumhuriyet savcılığı tarafından araştırılmasını talep ettik. İdare mahkemesinden, halkı kin ve nefret duygularıyla aşağılayan geçmiş icraatlarıyla belli bu kişilerin Türk milliyetçiğinin yıkılmaz bir kalesi olan kentte, Türk milletine ve İslam dünyasına karşı husumetin yayılmasını halkta birtakım huzursuzluklar doğuracağından bahisle bu söyleşinin yürütmesinin durdurulmasını talep ettik. İzmir kamuoyundan da parti gözetmeksizin Atatürkçü fikriyata sahip olan, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini önemseyen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlar başta olmak üzere hiçbir siyasi parti ayrımı yapılmaksızın bu anlamsız organizasyona müsaade etmemelerini talep ediyoruz" diye konuştu.'TUNÇ SOYER'İN TAVRINI ŞİDDETLE KINIYORUM'Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Müge Öztürk (28), "Hangi din olursa olsun yapılan saldırıları kınıyorum. İslam ülkesinde yaşayan bir Müslüman olarak benim içim acıdı. CHP'nin her zaman ki gibi İslam karşıtlığı ve düşmanlığı yapanları, 'özgürlük' adı altında bizlere sunan kişilere öncülük etmesi hoş olmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bu tavrından dolayı kınıyorum. Bu söyleşiye katılan isimleri doğru bulmuyorum. İslam'a saldırı, ülkemize hakarettir. Tunç Soyer de CHP zihniyetini taşıyan biri olarak bunun öncülüğünü yapıyor" dedi.Vatandaş Sıtkı Şimşek (50) ise yeryüzünde bulunan bütün inançlara saygısı olduğunu belirtip, "Türk İslam aleminin önderine bu hakareti yapanları ve bu insanlara çanak tutanları kınıyorum. Mizaha sanata tabi ki saygımız var ama önemli olan inançlara saygı göstermektir. İnancıma saygı göstermeyen kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kınarım" diye konuştu.'ALDIĞI KARARLARA ŞAŞIRMIYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aldığı kararlara şaşırmadığını söyleyen vatandaş Kader İlhan (42) da "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in böyle bir organizasyon yapmasından çok rahatsızlık duydum. Bunlar etik olmayan şeyler. Biz artık yaptığı hiçbir şeye aldığı kararlara vatandaş olarak hiç şaşırmıyoruz. Her zamanki gibi zihniyet aynı. Bu CHP zihniyeti. Kesinlikle tasvip etmiyorum ve alınan bu kararı eleştiriyorum" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ