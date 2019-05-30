İZMİR Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairede, bir kısmı şişelenmiş halde 1 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Örnekköy semtindeki lüks bir sitede bulunan daireye, sahte alkollü içki üretildiği şüphesiyle baskın yaptı. Ekipler, daireyi sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş halde buldu. Sitenin otoparkında bulunan bir panelvan araçta yapılan aramalarda da, çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. ile Ç.G., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan sorguda, üretilen sahte içkilerin Buca ilçesindeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine, burada da arama yapıldı. Araçta, dairede ve depoda yapılan aramalarda, bir kısmı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş 1 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri Buca'daki depoya götürürken, polis kontrolüne yakalanmamak için, içinde sahte içki olan kolilerin etrafını çikolata kolileriyle kapattıkları belirlendi. Karşıyaka'daki lüks siteyi imalathane haline getirebilmek için de yaklaşık 500 bin TL'lik harcama yaptıkları ve daireye de her ay 3 bin TL kira verdikleri bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA