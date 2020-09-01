İZMİR Kamyonu düğün arabası yapan damat Babam da kamyoncuydu, annem beni kamyonda doğurdu
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İZMİR Kamyonu düğün arabası yapan damat Babam da kamyoncuydu, annem beni kamyonda doğurdu

Kamyonu düğün arabası yapan damat Babam da kamyoncuydu, annem beni kamyonda doğurduİZMİR'in Buca ilçesinde dünya evine giren çiftin, düğün arabasına çevirdiği kamyon dikkat çekti.

01.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:53

Kamyonu düğün arabası yapan damat Babam da kamyoncuydu, annem beni kamyonda doğurdu

İZMİR'in Buca ilçesinde dünya evine giren çiftin, düğün arabasına çevirdiği kamyon dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi topladı.

Kaynaklar bölgesinde düzenlenen düğün törenine kamyon gelin arabası damgasını vurdu. İki kuşaktır kamyonculuk yapan Sun ailesinin düğün töreninde gelin arabası da kamyon oldu. Aracı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ömer Sun (23) ve Bahar Sun (20) çifti, davetlilerin şaşkın bakışları arasında düğün alanına geçti. İlginç gelin aracını gören vatandaşlar, cep telefonlarının kamerasıyla görüntülemeyi ihmal etmedi. Kamyondan gelin aracının görüntüsü sosyal medyadan da paylaşıldı. Vatandaşların beğenisini topladı.

ANNEM BENİ KAMYONDA DOĞURDU

Kamyon gelin arabasının sahibi damat Ömer Sun, Babam da kamyoncuydu. Annem beni kamyonda doğurdu. Çocukluğumdan beri kamyonculuk yaparım. Kamyonculuk benim evimdir. Orada yatar orada yaşarım. Çok tehlikeler atlattım, kamyon benim her şeyim. Çocukluğumdan beri hayalimdir. Evlendiğim zaman eşimle bu hayali gerçekleştirmekti. Allah'ta bize bugünleri nasip ettiği için mutluyuz. Mesuduz. En büyük hayalimdi. Yaptım. Hamdolsun Allah'a dedi.

İZMİR Kamyonu düğün arabası yapan damat Babam da kamyoncuydu, annem beni kamyonda doğurdu

Kaynak: DHA

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