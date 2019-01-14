İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi

İzmir Sivil Toplum Örgütleri Kültür Köprüsü Platformu, İzmir Maraşder'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında Kahramanmaraş'a gezi düzenledi.

YÖRESEL ÜRÜNLER TANITILDI

Platform üyeleri önce Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesini ziyaret etti. Heyet daha sonra Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarını gezdi. Burada Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini tanıma fırsatı buldu. Gezi programının ardından platform üyeleri Mado'da düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

DONDURMA ŞOVU GECEYE DAMGA VURDU

Düzenlenen Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ve AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz'de katıldı. Düzenlenen yemek gecesine yapılan dondurma şovları ve halk oyunları gösterisi geceye damga vurdu.