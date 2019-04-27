İzmir'de Feci Kaza: 3'ü Çocuk 7 Kişi Yaşamını Yitirdi

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir araç yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaynaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hafif ticari araç, yolun karşı şeridine geçerek başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre, iki araçta bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yaralı hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazadan ilk görüntüler;

Kaynak: İHA