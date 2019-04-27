İzmir'de Feci Kaza: 3'ü Çocuk 7 Kişi Yaşamını Yitirdi
İzmir'in Buca ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir araç yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaynaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hafif ticari araç, yolun karşı şeridine geçerek başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.
7 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre, iki araçta bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Yaralı hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazadan ilk görüntüler;
Kaynak: İHA
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