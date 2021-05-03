İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
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İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim

Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ - Haberler | Güncel

TAM kapanma kararının ardından nüfusu yaklaşık 10 kat artan İzmir'in Çeşme ilçesinde denetimler de sıklaştırıldı.

TAM kapanma kararının ardından nüfusu yaklaşık 10 kat artan İzmir'in Çeşme ilçesinde denetimler de sıklaştırıldı. Atlı polisler Ilıca Plajı ile Yıldız Burnu arasında görev yaparken, asayiş köpekleri de denetimlere katılıyor. 

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çeşme'nin Ilıca Plajı 'tam kapanma' nedeniyle boş kaldı. Vatandaşların yasağı delerek plajda kalabalık oluşturmasını engellemek amacıyla plaj, atlı polislere emanet edildi. Atlı polisler Ilıca Plajı ile Yıldız Burnu arasında görev yaparken, asayiş köpekleri de denetimlere katılıyor. İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatı ve İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in koordinesiyle 'tam kapanma' süresince ilçede görev yapacak İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezi'nden 'Enzo' ve 'Toprak' isimli atlar ile Çevik Kuvvet bünyesindeki 'Bafi' ve 'Hektor' isimli özel eğitimli asayiş köpeklerinin yaz sezonunda da Çeşme'de görevlerine devam edeceği bildirildi.


İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim
İzmir'de Ilıca Plajı'nda atlı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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