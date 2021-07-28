İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 75 yaşında!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tam 75 yıl önce mesleki dayanışmanın çatısı olmak, basının ve demokrasinin çok seslilik kuralını canlı tutmak, halkın doğru ve objektif, gerçek haber alma hakkının ve basın mesleğinde çalışanların mesleki haklarının korunmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kuruldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tam 75 yıl önce mesleki dayanışmanın çatısı olmak, basının ve demokrasinin çok seslilik kuralını canlı tutmak, halkın doğru ve objektif, gerçek haber alma hakkının ve basın mesleğinde çalışanların mesleki haklarının korunmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kuruldu.

O günden bu yana tam 75 yıldır da gazetecilik mesleğinin onuruyla, dayanışmanın verdiği güçle, ilkeli dik duruşundan taviz vermeden, koşullar ne olursa olsun düşünce ve ifade özgürlüğünün savunucusu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti adını, şehrinin ve yurdun kurtuluş tarihinden alan 9 Eylül Gazetesi ile daha da güçlü hale geldi. İzmir basının önemli temsilcilerinden ve güçlerinden biri olan, İzmirlilere ulaştırdığı haberlerle çok sayıda ödüle değer görülen gazetemiz bugün 9. yılını kutluyor.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak basın ve ifade özgürlüğünü her ne olursa olsun savunmaya devam edeceklerinin altını çizen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Cumhuriyetin ışığında, demokratik, laik, evrensel insan hakları ve hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi.

Dilek Gappi şöyle devam etti; "İzmir basınının dayanışma çatısı İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve gazetecilerin gazetesi 9 Eylül geçmişin birikimi, geleceğin dinamik gücüyle daha da gelişerek var olmaya, meslek ilkelerini gelecek kuşaklara aktarmaya devam edecektir.

75 yıllık bir çınar olan cemiyetimizi kuruluşundan bugüne var eden üyelerimiz başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz"

Gappi, "Hasan Tahsin'in yaktığı meşaleyi onurla taşımaya devam edeceğiz. Mesleğimizin yaşadığı baskı ve sansüre karşı mücadelemiz yılmadan sürecek. Sorunlarımızı aşacak gücü Cemiyetimizin 75 yıllık tarihinden alıyoruz, alacağız. Mutlaka daha güzel günlerde buluşacak ve kutlayacağız ancak şimdi mücadele zamanı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler