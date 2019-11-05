İzmir etil alkolün içindeki o maddeyi arıtmak için tesis kurmuşlar

05.11.2019 14:24

Etil alkolün içindeki o maddeyi arıtmak için tesis kurmuşlar

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, evsel içki yapımını önlemek için etil alkole katılan ve acı kimyasal olarak bilinen 'denatonyum benzoat' adlı maddeyi arıtmak için tesis kurulduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, tesisteki malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkole karşı yürüttüğü çalışma kapsamında bu sabah operasyon düzenledi. Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yapan ekipler, S.E. ile Türkmenistan uyruklu N.N. adlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Tesiste yapılan kontrolde ise, etil alkolle üretimi yapılan alkollü içeceklerin önüne geçmek için alkole konulan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ayrı distilasyon ve damıtma cihazı, 18 bin litre etil alkol, 40 bin içki etiketi ve 1 ambalajlama makinesi ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 zanlı jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Öte yandan ele geçirilen 18 bin litre etil alkolden 100 bin şişe içki üretimi yapılabileceği vurgulandı.

Kaynak: DHA