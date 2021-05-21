Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
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Dikili'de fırtına tekneleri batırdı

Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 balıkçı teknesi battı,bazıları ise hasar gördü.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 balıkçı teknesi battı,bazıları ise hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına Dikili'de, Vakıf Zeytinliği mevkiinde 15 kadar balıkçı teknesini batırdı. Bazı tekneler ise kayalara ve birbirlerine çarparak hasar gördü. Teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelerek, teknelerini kurtarmaya çalıştı.


Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı
Dikili'de fırtına tekneleri batırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben Ulu

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