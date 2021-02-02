İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

İZMİR depreminde görev yaparken, enkaz altındaki İnci Okan (16) ile köpeği 'Fıstık'ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.