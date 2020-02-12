İzmir'deki o sucu konuştu: "Damacanaya yapmadım"

12.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:09

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın asansöründe boş damacanaya idrarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sucu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sucu savcılıkta verdiği ifadede idrarını damacanaya yapmadığını, asansörün zeminine yaptığını söyledi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'nde bulunan bir toplu konuttan geçtiğimiz cuma günü damacana su siparişi verildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının Emre A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. İddiaya göre asansöre binen şahıs, boş damacanaya idrarını yaptı ve ardından da damacanayı ters çevirip, yere döktü. Asansörden inen Emre A., binadan ayrıldı. Bir süre sonra asansöre binip idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun boş damacanaya idrarını yaptığı anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyiciler tarafından tepki topladı.



"İdrarımı damacanaya yapmadım"



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma açılan Emre A., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A.'nın verdiği ifadede "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı. İdrarımı damacanaya yapmadım, asansörün zeminine yaptım. Belki bir nebze de olsa kokuyu önler diye damacananın içinde kalan suyu zemine döktüm" dediği öğrenildi.



İfadesinin ardından serbest bırakıldı



Emre A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılığın talebi, Sulh Ceza Mahkemesinin de kararıyla görüntülere erişim engeli kondu. - İZMİR

Kaynak: İHA