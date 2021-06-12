İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.

Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık bir kadın heykeli bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda kadın heykelin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz