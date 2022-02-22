İzmir'deki Gaziantepliler doyasıya eğlendi

GAZİANTEP (Bültenler) - Bayraklı Belediyesi Havuzlu Düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe kamu ve STK (Sivil Toplum Kuruluşu) yönetici ve temsilcileri, İzmir ve çevre illerde yaşayan Gaziantepliler ile daha önceden Gaziantep'te görev yapmış kişiler katıldı.

Gecede İzmir Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Deniz Avşar ve başkan yardımcısı Veli Kaplan birer konuşma yaptılar

Başkan Avşar, İzmir'de yaşayan Gaziantepliler olarak birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, hepimizi aynı çatı altında toplayacak bir dernek isteğinin olduğunu belirterek şunları söyledi. "Bu isteği dikkate alarak yaklaşık 3 ay önce Veli Kaplan başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber derneğimizi kurduk. 21 Aralık'ta derneğimizin tanıtımı ve 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş günü vesilesiyle ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. İzmir'de bir araya gelme isteği katılımın tahminimizin üzerinde olması göstermiş oldu. Yeni kurulan bir aylık bir dernek olmamıza rağmen katılımın tahminimizin üzerinde olması bizleri çok ama çok mutlu ettiği gibi ilerisi içinde umutlandırdı.

Gaziantep'imize ait örf, adet, kültür, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, sosyal ve ekonomik yönden hemşerilerimizin birbirlerine faydalı olmasını sağlamak, hemşerilerimizin sorunlarını çözmek derneğimizin temel görevi olacaktır. Gaziantepli olsun olmasın, Gaziantep sever herkese derneğimizin kapısı açıktır."

"Her türlü fikir ve öneriye açık olacağız"

Başkan yardımcısı Veli kaplan ise yaptığı konuşmada birbirimizi destekleyeceklerini her türlü fikir, öneri, proje ve eleştirilere açık olacaklarını belirterek şunları söyledi. "Özlediğimiz sosyo-kültürel yaşamı yardımlaşmayı samimiyeti yaşayalım, yetişen gençlerimize aşılayalım, bütünlüğümüzü koruyalım. İş, eğitim amacıyla gelen hemşeriler ve gençlerimize, emekli olmuş, yerleşmiş yaşlılarımıza ulaşalım istiyoruz. Bunun içinde ilçe temsilcilikleri kuruyoruz. Sosyal medya gruplarımızda paylaşıp ihtiyaç dahilinde işletmeci, sanatkarı, mobilyacısı, inşatçısı, doktoru aklınıza hangi sektörden olursa olsun yediden yetmişe hemşerilerimizi bir araya getirip elimizden geldiği kadar yardımlaşmayı amaçlıyoruz."

Konuşmalardan sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, konuklara Gaziantep baklavası, ciğer kavurma, çiğ köfte ve içli köfte gibi yöresel yemekler ikram edildi.

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