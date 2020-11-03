İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

03.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:26
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ömer Yiğitcan ve Feryal Özge Tekin kardeşler ile halaları Fatma Tekin Öztürk, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ömer Yiğitcan ve Feryal Özge Tekin kardeşler ile halaları Fatma Tekin Öztürk, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

Depremde Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ömer Yiğitcan Tekin (4) ve Feryal Özge Tekin (14) kardeşler ile halaları Fatma Tekin Öztürk'ün (62) cenazeleri, ilçeye bağlı Baharlar köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kardeşlerin cenazeleri, yan yana kazılan mezarlara gözyaşları arasında defnedildi.

Çocukların babası Recai ve annesi Neslihan Tekin'in, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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