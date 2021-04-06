İZMİR'DEKİ BİR DEPONUN ÖNÜNDE 1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
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İZMİR'DEKİ BİR DEPONUN ÖNÜNDE 1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İZMİR'DEKİ BİR DEPONUN ÖNÜNDE 1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir deponun önünde, biri TIR üzerinde yüklü 3 konteynerde, çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir deponun önünde, biri TIR üzerinde yüklü 3 konteynerde, çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmelerin bisküvi kolileri yüklü konteynerler arasında, yasa dışı yollardan önce İzmir Limanı'na, buradan da deniz yoluyla İtalya'ya götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Çapak Mahallesi 2540 Sokak'taki bir depoda, konteynerler içinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. İhbar üzerine, bugün saat 10.30 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, 1'i TIR üzerinde yüklü toplam 3 konteyner içinde, öndeki bisküvi kolileri arasına saklanmış aralarında kadınlarında bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Havasızlıktan bitkin halde bulunan ve tuvalet ihtiyaçlarını pet şişelere giderdikleri belirlendi. Torbalı Belediyesi'nden yakalanan kaçak göçmenleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürmek üzere iki otobüs istendi. Jandarma, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirlendi. Depoyu kiralayan kişi veya kişilerin tespitine çalışıldığı bildirildi.

Nakliye firması yetkililerinin kendilerinin akşam saatlerinde bisküvi kolilerini yüklediklerini, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdükleri öğrenildi. Kaçak göçmenlerin önce konteyner içinde İzmir Limanı'na, buradan da gemiyle İtalya'ya yasa dışı yollardan götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

İZMİR'DEKİ BİR DEPONUN ÖNÜNDE 1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İZMİR'DEKİ BİR DEPONUN ÖNÜNDE 1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İZMİR'DEKİ BİR DEPONUN ÖNÜNDE 1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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