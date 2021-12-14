İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Haberler
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İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aliağa ilçesi İzmir- Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Çanakkale yönüne gitmekte olan N.G. yönetimindeki 35 BAC 131 plakalı Man marka kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen C.İ. idaresindeki 35 BAC 308 plakalı aynı marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle C.İ.'nin kullandığı kamyon kırmızı ışıkta beklemekte olan S.A. yönetimindeki 35 ARN 954 plakalı Nissan marka otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı kamyon sürücüsü N.G., ambulansa alınarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kamyonlar ve otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

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