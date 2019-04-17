İzmir'de Uyuşturucu Madde Kullandığı İddia Edilen Genç DJ, Hayatını Kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 24 yaşındaki DJ İlkehan K. hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 24 yaşındaki DJ İlkehan K. fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Genç DJ, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatılan olayda İlkehan K.'nın kız arkadaşının da ifadesine başvurulacak.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKTAN SONRA FENALAŞTI
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 sokakta bulunan özel bir sitenin 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinde gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen İlkehan K. iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
İlkehan K.'nın yere yığılarak hareketsiz bir şekilde kalması üzerine, yanındaki kız arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlkehan K.'nin yaşamını kaybettiği belirlendi.
KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ALINACAK
24 yaşındaki gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından İlkehan K. kesin ölüm nedeni belirlenecek. Öte yandan, İlkehan K.'nın kız arkadaşı ifadesi alınması için polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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uyusturucu ıcmıs ölmüş. uyusturucu ıyı bırsey olsaydı keke ekmege katarlardı. ıyı olmus banane. polısın mesaısıne yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Malesef mertlik delikanlılık yerini uyuşturucu tacirine bırakmış yapmayın kardeşler düşmeyin bu tuzağaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ALLAJIM AYLESINE BOL SABIR VERSIN COK KOTU BIR ILLET ETRAFIMIZDA GORUYORUZ COK DA UZULUYORUZ NEKADAR BIRAKTIRMAYI CALISSAKTA OLMUYO KIMSEYI KINAMAYA GULMEYE GELMEZ NEYIN NE OLACANII ALLAHIM BILOR BIZIMDE EVLATLARIMIZ AYLE.IZ ESIMIZ DOSTUMUZ VAR ALLAHIM BU ILLETTEN TUM CUMLE ALEMI KURTARDIN INSALLAH ????????????Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ALLAHTAN rahmet diliyorum ailesine sabırlıklar versin daha yaşı gençmiş umarım gençlere ders olur hayat sizin güzel yaşayın gençler ölen kardeşimizi tanımam ama o da sonunun böyle olacağını tahmin etmemiştir bence ALLAH günahlarını affetsin derim ben bu mübarek 3 aylarda müslümanlık bunu gerektirirCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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allah tahsilatını affetsin. gençler sıgaradanda, alkoldende, uyuşturucudanda uzak durun!Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır