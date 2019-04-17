İzmir'de Uyuşturucu Madde Kullandığı İddia Edilen Genç DJ, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 24 yaşındaki DJ İlkehan K. fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Genç DJ, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatılan olayda İlkehan K.'nın kız arkadaşının da ifadesine başvurulacak.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKTAN SONRA FENALAŞTI

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 sokakta bulunan özel bir sitenin 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinde gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen İlkehan K. iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İlkehan K.'nın yere yığılarak hareketsiz bir şekilde kalması üzerine, yanındaki kız arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlkehan K.'nin yaşamını kaybettiği belirlendi.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ALINACAK

24 yaşındaki gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından İlkehan K. kesin ölüm nedeni belirlenecek. Öte yandan, İlkehan K.'nın kız arkadaşı ifadesi alınması için polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA