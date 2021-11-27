İzmir'de trans cinayeti

İZMİR (İHA) - İzmir'de trans birey olduğu ileri sürülen A.Y. (22), tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Basmane Gar önünde meydana geldi. Trans birey olduğu öne sürülen A.Y. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, A.Y.'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan A.Y. ise yolun karşısına geçerek lokantadaki vatandaşlardan yardım isterken kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için harekete geçti. - İZMİR

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