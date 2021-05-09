Trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
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Trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'den Turgutlu istikametine giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 HJL 46 plakalı tır, Çambel mevkisinde kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, isimleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçtaki bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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