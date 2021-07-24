İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
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İzmir'de trafiğe helikopterli denetim

İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci - Haberler | Güncel

İZMİR Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru yoğunluğu artan karayollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.

İZMİR Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru yoğunluğu artan karayollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı. Karayolunda belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, Havacılık Şube Müdürlüğü helikopterle destek verdi. Denetimlerde, 2 saat içinde 1117 araç sorgulandı, 546 adet cezai işlem uygulandı.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü trafikte huzur ve asayişin sağlanması için kurallara uymayanları, helikopterden tespit ederek cezai işlem uyguladı. Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan helikopterle İzmir- Aydın Çevreyolu, İzmir- Çeşme Otoyolu, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Alsancak ve Balçova bölgesinde seyir halindeki sürücüler denetlendi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali ile hatalı sollama yapan, kasksız motor süren, yaya geçiş önceliğine uymayan, cep telefonu ile konuşan sürücüler, helikopterle bağlantılı çevirme ekiplerine bildirildi. Çevirme ekiplerinin olmadığı bölgelerde ise kural ihlali yapan sürücülerin plakasına doğrudan cezai işlem uygulandı. Öte yandan radar çevirmeli ve çevirmesiz hız denetimi de yapıldı. 

2 SAAT İÇİNDE 1117 ARAÇ SORGULANDI, 546 CEZAİ İŞLEM UYGULANDICumartesi günü İzmir'de yapılan denetimlerde, Kurban Bayramı dönüşlerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla 14.00-16.00 saatleri arasında havadan helikopter desteğiyle toplam 45 ekip ile 33 noktada yapılan radar, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri, kask ve yaya geçidi uygulamalarında 1117 aracın sorgulanarak, 546 adet cezai işlemin uygulandığı belirtildi. İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı dönüşleri boyunca da trafik denetimlerinin etkin, yoğun ve sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

 


İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim
İzmir'de trafiğe helikopterli denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci

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