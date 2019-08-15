İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

15.08.2019 09:04

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüz Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlara 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini belirlendi. Adreslerinde örgütsel dokümanlarında ele geçirildiği şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA