İzmir'de söyleşiye katılan Cem Yılmaz'ın aklı İstanbul'daki oğlunda kaldı

27.09.2019 07:50

İzmir'in sosyokültürel yaşamına katkı sağlamanın hedeflendiği sosyal sorumluluk projesi Nettalks ile ilham veren kişiler İzmirlilerle buluşturularak, bilet gelirlerinin tamamı, farklı vakıflara bağışlanıyor. Geçen yıl kurulan sosyal platformda bugüne kadar gazeteci Ayşe Arman, yazar Azra Kohen ve tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu da ağırlandı.

Nettalks'ta bu seferki konuk ise komedyen Cem Yılmaz oldu. İzmir'de otelin konferans salonunda sevenleriyle buluşan Yılmaz'ın gösterisinin biletleri, 250 TL'den satıldı. Sahneye çıkmadan önce İstanbulluları korkutan depremi öğrenen Cem Yılmaz, "Aklım İstanbul'da" dedi.

"BEN BÖYLE ANLATTIKÇA O ADAMLAR AZALIYOR"

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride Cem Yılmaz, "Ben 22 yaşındayken, sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım. Kendimi çok kabiliyetli, 50 kişinin önüne de çıksa 100 kişinin önüne de çıksa başarılı öyküler anlatabilecek, güldürebilecek birisi olduğumu düşünerek, çıkmadım. Biz böyle bir iş için yaratılmışız. Bir olayın farklı açılarından bakabildiğimi söylüyorsunuz. Benim farkım, veriyi işlemek. Her ortamda hepimizin bildiği, sürekli aynı şeyleri söyleyen tipler vardır. Ben hikaye anlattığımda güldüğünüz şey, böyle tiplerin varlığı değil birinin böyle birinin varlığının anlamsız olduğunu hatırlatması. Ben böyle anlattıkça o adamlar azalıyor. Benim toplumsal faydam bu" diye konuştu.

AKLI OĞLUNDA KALDI

İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremi sahneye çıkmadan öğrenen Yılmaz, aklının İstanbul'da, oğlu Kemal'de olduğunu belirterek, "Aklım İstanbul'da. Annesi okuldan aldı mı, merak ediyorum" dedi.

İSTANBUL'DA NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

Kaynak: DHA