İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi
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İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi

İzmir'de polis ekiplerinin ihbar üzerine baskın yaptığı depoda piyasa değeri 3 milyon TL olan performans artırıcı hap, geciktirici jel ve çok sayıda macun ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

30.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:43
İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi

'de gerçekleştirilen son yılların en geniş kapsamlı cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir İl Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bulunan Gıda Çarşısı içerisindeki bir depoda cinsel içerikli kaçak ürünler bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler depoya baskın düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL

Gerçekleşen baskında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 220 bin 991 performans artırıcı hap, 57 bin 285 geciktirici jel, 10 bin 113 performans artırıcı çikolata ve macun, 144 bin etiket ve boş kapsül, yaklaşık 350 bin performans artırıcı hap elde etmeye yarayan 16 kilogram sildenafil, 20 litre geciktirici sprey ve boş kapsüllerin içine ham maddeyi doldurmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili M.T., S.T. ve G.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi
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